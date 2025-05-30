Втрати російських військових у війні з Україною станом на 30 травня 2025

За даними як повідомив у Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

З початку 2025 року втрати російських військових перевищили 190 тисяч осіб, досягнувши 194 140 загиблих. Цю інформацію оприлюднив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський 30 травня.

Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога. Дякую захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни

Згідно з даними Генерального штабу, станом на ранок 30 травня, за попередню добу Росія втратила ще 1140 військових у війні проти України.