Російські обстріли Запорізької області: поранено двох цивільних

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-акаунті

11 червня російські військові здійснили численні обстріли, вражаючи 16 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок цих атак двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 12 червня.

Зокрема, армія РФ використала FPV-дрон для атаки на цивільний автомобіль у Малокатеринівці, що призвело до поранень двох осіб.

Протягом доби російські військові завдали 498 ударів по регіону, серед яких:

9 авіаційних ударів по територіях Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я;

295 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV, по Малокатеринівці, Новояковлівці, Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці;

7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Юрківці, Кам’янському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новоданилівці;

187 артилерійських ударів по Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

Згідно з отриманою інформацією, надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.

“Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.” – Іван Федоров

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві жителі продовжують страждати від наслідків військових дій.