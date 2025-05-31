Тактика та озброєння російських військ на півночі Харківщини: нові виклики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На півночі Харківської області, в зоні відповідальності бригади Нацгвардії “Хартія”, ситуація з тактикою та озброєнням російських військ залишається стабільною. За словами начальника відділення планування 13-ї бригади Нацгвардії “Хартія” Андрія Помагайбуса, єдине, що змінилося – це нове використання безпілотників “Шахед” на мінімальній висоті, що ускладнює їх виявлення засобами протиповітряної оборони.

Помагайбус зазначає, що тактика окупантів у використанні безпілотників не зазнала змін. Основною проблемою, яку потрібно вирішити, є протидія FPV-дронам, які завдають значної шкоди, впливаючи на логістику та передній край. Відзначається, що російські військові активно використовують артилерію, FPV-дрони та “мавіки” для скидів.

“Збільшення (кількості військ і озброєння – ред.) не спостерігали, вони поповнюють свої втрати. Втрати у них є, втрати немалі, тому йде поповнення втрат. Їхня екіпіровка та озброєння – на сталому рівні, як і було. Навченість – теж особливими навичками, застосуванням новітньої тактики (не відрізняються – ред.). Поле бою зараз дуже “прозоре”, все спостерігається. Інновацій помічено не було.” – Андрій Помагайбус

Крім того, приблизно місяць тому були захоплені полонені, які розповіли, що більшість з них – це колишні засуджені або найманці, які не мають можливості знайти роботу на своїй батьківщині. Вони йдуть на війну, щоб заробити, навіть якщо це означає вбивство цивільних людей в іншій країні.