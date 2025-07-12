Російська атака на Чернівці 12 липня: двоє загиблих і пошкодження будівель

Як повідомив у Facebook начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк

12 липня внаслідок російської атаки у Чернівцях загинули дві людини: 43-річний Святослав Лазаренко та 26-річна Діана Кравченко. Цю інформацію підтвердив начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк у своєму дописі в соціальних мережах.

Святослав Лазаренко обіймав посаду керівника відділу правової, кадрової та мобілізаційної роботи у Снятинській міській раді Івано-Франківської області. Діана Кравченко працювала завідувачкою в одній з аптек Чернівців.

У ніч на 12 липня у повітряному просторі Чернівецької області було зафіксовано дві ракети та кілька дронів. Повітряну тривогу оголосили о 2:35, а вже за кілька хвилин надійшла інформація про загрозу ударних безпілотників. О 3:02 над областю виявили три ворожі дрони, які наближалися до Кіцманя, Чернівців та околиць, при цьому працювало протиповітряне оборонне озброєння.

О 3:09 до Чернівців наблизився ворожий дрон, а через півгодини – ще один. О 4:27 начальник ОВА повідомив про ракетну небезпеку, а через 15 хвилин – про ще одну ракету. Повітряну тривогу вдалося відбити о 5:09.

Прокурори разом зі слідчими СБУ та поліції займаються фіксацією воєнного злочину на території області. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє перебувають у вкрай тяжкому стані, а десятеро отримали травми.

У Чернівцях 13 липня оголосили днем жалоби за загиблими, усі масові заходи скасовано, про що повідомив міський голова Роман Клічук.

Внаслідок ударів по місту було пошкоджено дитячий садок, дев’ятиповерховий будинок, житлові будівлі, адміністративні споруди, магазини та автомобілі. У Сторожинецькій громаді також зафіксували пошкодження житлового будинку та автомобіля, проте постраждалих немає.

Досудове розслідування триває за статтею, що стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.