Масована атака на Полтавщину 15 червня: ППО знищила більшість цілей

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків Полтавської ОВА Володимир Когут

У ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на територію Полтавщини, використовуючи ракети та безпілотники. Завдяки зусиллям протиповітряної оборони більшість ворожих цілей були знищені. За попередніми даними, жертв серед населення немає.

Цю інформацію озвучив Володимир Когут, тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської обласної військової адміністрації.

Зокрема, в Кременчуцькій громаді внаслідок обстрілу постраждали об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку, автомобіля та лінії електропередач.

У Чутівській громаді через падіння уламків безпілотників постраждали житлові будинки та автомобілі. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків у обох громадах виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальниками.

На даний момент інформація про травмованих відсутня.