Російські ракетні та дронові атаки на Київ 10 липня: поранені та пошкодження

За даними Telegram-каналу Віталія Кличка

У ніч на 10 липня Київ знову став мішенню для російських військ, які завдають ударів балістичними ракетами та дронами. Міська влада повідомила про влучання та падіння уламків збитих цілей у різних районах столиці.

Після оголошення повітряної тривоги, моніторингові канали зафіксували рух російських ударних дронів з кількох напрямків. Незабаром у місті пролунали перші вибухи. Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що протиповітряна оборона активно працює.

Згодом з’явилися повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з території Росії. Повітряні сили попередили про рух швидкісних цілей у бік столиці.

Атаки на райони Києва

Серед атакованих районів виявився Шевченківський.

“Попередньо влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.” – Тимур Ткаченко

Він також повідомив про влучання у житловий будинок, а частини дрона впали поблизу автозаправної станції та на дах іншого будинку. Ще один БпЛА впав на дах будинку за іншою адресою.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку, а міський голова Віталій Кличко зазначив, що тут також спалахнула заправка і гаражі.

У Соломʼянському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю, а на іншій адресі зайнявся дах нежитлового приміщення.

Внаслідок атаки в Подільському районі вибито вікна у житловому будинку, а в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрону, додав Ткаченко.

Крім того, наслідки атаки були зафіксовані у Голосіївському районі, де через обстріл зайнялася вантажівка.

Поранені внаслідок обстрілу

За словами Віталія Кличка, внаслідок російської атаки є щонайменше двоє поранених, обидва з яких отримали травми у Соломʼянському районі.

Швидкі допомоги були викликані також у Дарницький і Шевченківський райони. Станом на 3:23, двоє поранених були шпиталізовані.

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