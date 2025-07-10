Російські ракетні та дронові атаки на Київ 10 липня: поранені та пошкодження

За даними Telegram-каналу Віталія Кличка
У ніч на 10 липня Київ знову став мішенню для російських військ, які завдають ударів балістичними ракетами та дронами. Міська влада повідомила про влучання та падіння уламків збитих цілей у різних районах столиці.
Після оголошення повітряної тривоги, моніторингові канали зафіксували рух російських ударних дронів з кількох напрямків. Незабаром у місті пролунали перші вибухи. Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що протиповітряна оборона активно працює.
Згодом з’явилися повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з території Росії. Повітряні сили попередили про рух швидкісних цілей у бік столиці.
Атаки на райони Києва
Серед атакованих районів виявився Шевченківський.
“Попередньо влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.”
Він також повідомив про влучання у житловий будинок, а частини дрона впали поблизу автозаправної станції та на дах іншого будинку. Ще один БпЛА впав на дах будинку за іншою адресою.
У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку, а міський голова Віталій Кличко зазначив, що тут також спалахнула заправка і гаражі.
У Соломʼянському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю, а на іншій адресі зайнявся дах нежитлового приміщення.
Внаслідок атаки в Подільському районі вибито вікна у житловому будинку, а в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрону, додав Ткаченко.
Крім того, наслідки атаки були зафіксовані у Голосіївському районі, де через обстріл зайнялася вантажівка.
Поранені внаслідок обстрілу
За словами Віталія Кличка, внаслідок російської атаки є щонайменше двоє поранених, обидва з яких отримали травми у Соломʼянському районі.
Швидкі допомоги були викликані також у Дарницький і Шевченківський райони. Станом на 3:23, двоє поранених були шпиталізовані.
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