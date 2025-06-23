Атака російською ракетою в Києві: знищено під'їзд, є жертви

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Цієї ночі в Шевченківському районі Києва, ймовірно, сталася атака російської фугасної ракети, яка призвела до повного знищення одного з під’їздів п’ятиповерхового будинку. В результаті цього інциденту постраждало 13 квартир, а також частково пошкоджено підвал. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Можемо попередньо сказати, коли ми оглянули територію автомобілів, дуже багато уламків і саме фугасна осколочна ракета. Скоріше всього, бойова частина.” – Ігор Клименко

За словами міністра, конструкції будинку також зазнали серйозних пошкоджень, тому аварійно-рятувальні роботи проводяться з великою обережністю, щоб уникнути подальших руйнувань. На місці події працює близько ста рятувальників та 50 одиниць техніки, які вже вивезли 120 тонн зруйнованих залізобетонних конструкцій та будівельного сміття.

“Навпроти будинок багатоповерховий стоїть, жодної квартири також тут не вціліло.” – Ігор Клименко

Внаслідок масованої атаки російських військ у Шевченківському районі було пошкоджено 25 будинків. На місці події працюють 20 співробітників слідчо-оперативних груп, які фіксують наслідки атаки.

З вечора 22 червня до ранку 23 червня російські війська атакували Київ та Київську область за допомогою дронів і балістичних ракет. Внаслідок цих атак є жертви, зафіксовані численні пошкодження в столиці та навколишніх населених пунктах. У Києві загинуло щонайменше семеро людей, а в області від отриманих поранень померла жінка.

Найбільші руйнування сталися в Шевченківському районі, де знищено цілий під’їзд житлового будинку. Також постраждали корпуси, спорткомплекс та чотири гуртожитки КПІ імені Ігоря Сікорського, проте серед студентів і працівників університету немає травмованих.

Внаслідок атаки, що сталася в ніч проти 23 червня, рух транспорту поблизу станції метро “Святошин” та на вулиці Івана Виговського був перекритий, що призвело до часткових змін у русі громадського транспорту.