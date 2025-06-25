Ракетний обстріл Запоріжжя 25 червня: поранені та пошкодження будинків

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник ОВА Іван Федоров.

У ніч на 25 червня Запоріжжя зазнало ракетного обстрілу з боку армії РФ. Внаслідок цієї атаки двоє чоловіків отримали поранення, а також було пошкоджено кілька житлових будинків, господарських споруд та автомобілів.

Цю інформацію оприлюднив у своєму Telegram-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, постраждалі – це чоловіки віком 31 та 35 років. Один з них був госпіталізований, і медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Всі необхідні медичні процедури для пораненого вже надані.

“Армія РФ вночі завдала чотири удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранень дістали двоє людей. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки.” – Іван Федоров

Станом на 7:30 25 червня стало відомо, що дев’ять приватних будинків зазнали пошкоджень внаслідок ракетних ударів, про що також повідомив очільник ЗОВА.

На місці події працюють рятувальники, комунальні служби, аварійні бригади, соціальні служби та благодійні організації, які займаються ліквідацією наслідків атаки.