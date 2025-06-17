Атака російської ракети на завод у Чернігові: наслідки та відновлення

Про це повідомив Telegram-канал начальника Чернігівської МВА

У ніч на 17 червня Чернігів зазнав атаки російських військ, коли ракета влучила у завод “Поліські курчата”. Власник підприємства, Олександр Терещенко, повідомив, що на момент удару на території заводу перебував лише один охоронець, який залишився неушкодженим. Для ліквідації наслідків пожежі на місце події прибули рятувальники ДСНС.

“Пошкоджений консервний цех, холодильники, складські приміщення, а також магазини і виробництво яєчного порошку. Все це згоріло. Також постраждала будівля офісного приміщення. Вибиті всі шибки, пошкоджені сонячні панелі, всередині повиривало двері, вікна вибуховою хвилею. Курочки, на жаль, загинули. Але все одно будемо жити, хай вони здохнуть. Відбудуємо все, будемо працювати.” – Олександр Терещенко

Осколки ракети також пошкодили дах кінного спортивного клубу “Гармонія”, який розташований приблизно за 50 метрів від заводу. Власниця клубу, Ганна Сидляренко, зазначила, що дах серйозно постраждав.

“Весь дах у цьому великому приміщенні зараз посічений, в дірочках. І коли піде дощ, то у нас буде повністю мокра вся стайня. Вибито два вікна, і ще там двері винесло також від вибухової хвилі. Останнім часом це настільки часто повторюється, що вже всі на нервах: і коні, і люди. Я взагалі не пам’ятаю, коли спала останній раз нормально з вечора до ранку.” – Ганна Сидляренко

Ганна також розповіла, що їхній клуб вже зазнав ушкоджень раніше: у 2022 році вогонь знищив конюшню, внаслідок чого загинула половина коней.

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня на околицях Чернігова було зафіксовано вибух від російської крилатої ракети. Начальник Чернігівської МВА підтвердив, що Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу.

Внаслідок атаки постраждали не лише завод, але й житлові будинки та господарчі споруди. Інформації про травмованих чернігівців наразі не надходило.

За попередніми даними пресслужби Чернігівської міськради, в результаті удару пошкоджено одну господарчу будівлю, а також зафіксовано незначні ушкодження п’яти приватних житлових будинків.

На місці події працювали фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради, які надали допомогу у ліквідації наслідків атаки.