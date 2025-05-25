Ракетні атаки з Криму: загроза для України у 2024 році

Як повідомляє Суспільне.

Крим, що перебуває під окупацією, продовжує залишатися важливою базою для ракетних атак Росії на Україну. Експерти вказують, що саме з цього півострова запускаються ракети типу “Іскандер”, “Онікс” та гіперзвукові “Циркон”. Російські мобільні ракетні системи маскуються у важкодоступних місцях, що ускладнює їх виявлення. З початку 2024 року українська розвідка зафіксувала понад 50 таких запусків.

Військові аналітики пояснюють, чому Крим став вибором для ракетних ударів. Це дозволяє зберігати безпечну відстань від лінії фронту, що зменшує ризики для російських військ. Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначає, що “Іскандери” запускаються з Козачої бухти у Севастополі та мису Тарханкут, оскільки звідти найкоротша відстань до стратегічних українських міст, таких як Одеса, Ізмаїл, Херсон і Миколаїв.

Крім “Іскандерів”, Росія також використовує протикорабельні ракети “Онікс”. Хоча їх кількість обмежена, вони становлять серйозну загрозу через низьку висоту польоту, що ускладнює їх перехоплення. За словами Криволапа, “Онікс” має бойову частину вагою близько 300 кг і є особливо ефективним проти морських цілей. Комплекси “Бастіон”, з яких запускаються ці ракети, розташовані у важкодоступних районах Криму, зокрема, біля Бахчисарая і Гвардійського.

Гіперзвукові ракети “Циркон” також активно використовуються для атак з Криму. Вони здатні досягти Києва всього за 7–10 хвилин. За даними експертів, у 2024 році було зафіксовано близько шести запусків “Цирконів”.

Андрій Черняк, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підкреслює, що основна проблема полягає у використанні мобільних ракетних установок. Ці системи можуть швидко переміщуватися та запускати ракети з будь-якої позиції, що ускладнює їх точне виявлення та знищення. Розгортання установки займає близько 20 хвилин, тому ефективніше знищувати ракети ще на стадії виробництва або транспортування.

Черняк також зазначив, що Росія активізує ракетні обстріли України під час міжнародних переговорів про припинення бойових дій, використовуючи це як інструмент тиску у перемовинах.

Згідно з даними української розвідки, з початку 2024 року російські війська здійснили щонайменше пів сотні ракетних запусків з території окупованого Криму по материковій Україні.