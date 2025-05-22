Ракетний удар по Харкову 22 травня: постраждалі та наслідки

В ніч на 22 травня, близько 01:30, Харків зазнав ракетного удару, який був завданий російськими військами по Холодногірському району. Цю інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За попередніми даними, внаслідок атаки двоє людей отримали стресову реакцію, і їм була надана медична допомога. Крім того, щонайменше вісім житлових будинків постраждали від вибуху.

Станом на 08:16, в Державній службі з надзвичайних ситуацій Харківської області повідомили, що три жінки також відчули гостру реакцію на стрес і отримали необхідну допомогу.

Міська влада закликає жителів бути уважними та дотримуватися правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги, щоб уникнути небезпечних ситуацій.