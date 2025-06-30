Ракетний удар по складах у Дергачах: знищено продукти та пошкоджено будівлі

Як повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко у Telegram-каналі
В ніч на 30 червня російські військові завдали ракетного удару по складах цивільного підприємства в Дергачах, де зберігалися продукти харчування та корми для домашніх тварин. Про це повідомив Вячеслав Задоренко, керівник Дергачівської міської військової адміністрації. За його словами, було здійснено сім ракетних атак, внаслідок яких на складах спалахнули пожежі.
На складах зберігалися різноманітні продукти, включаючи майонез, насіння, воду, алкогольні та безалкогольні напої, а також корми для собак і котів.
“Пожежа охопила все підприємство, враховуючи кількість ударів. Але також та частина, де була вода, в паках зберігалася, там за рахунок того, що під час пожежі пляшки з водою відкривалися, вибухали, відбувалося самогасіння, можна так сказати. Там трохи води та пивних напоїв вціліло. Все інше – знищене. Автомобілі вантажні, які належать цьому підприємству, вони також частково пошкоджені”,
Крім складів, постраждали також автомобілі, приватні будинки та адміністративні будівлі, серед яких місцеві відділення Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби та Дергачівська публічна бібліотека.
Згідно з інформацією адміністрації, серед населення поранених немає. Також в ніч на 30 червня під обстріл потрапили населені пункти Курортне та Пісочин.
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