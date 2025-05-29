Ракетний удар по Чугуєву під Харковом 29 травня – постраждалих немає

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі

Увечері 29 травня, близько 18:30, у Харкові пролунав вибух, що стався одразу після оголошення сигналу повітряної тривоги в місті та навколишніх районах. Повітряні Сили України попередили про загрозу ракетного удару в регіоні.

Згідно з інформацією, наданою головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим, російські війська здійснили ракетний обстріл, влучивши в передмістя Чугуєва двома ракетами.

На даний момент уточнюється інформація про постраждалих та наслідки ракетних влучань. О 19:13 начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко повідомив, що удари були спрямовані на цивільне підприємство.

На щастя, ніхто не постраждав, оскільки всі працівники встигли вчасно перейти до укриття. Важливо зазначити, що на території підприємства не було жодних військових об’єктів, що могло б стати причиною атаки.

Мешканцям Харкова та області рекомендується залишатися пильними та стежити за офіційними повідомленнями через різні канали зв’язку, такі як Telegram, WhatsApp, Facebook, Viber, Instagram та YouTube.