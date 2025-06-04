Ракетний обстріл військового полігону на Полтавщині: поранені та заходи безпеки

Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook Сухопутних військ України.

4 червня армія Російської Федерації здійснила ракетний обстріл одного з військових навчальних полігонів на території Полтавщини. Внаслідок цього нападу кілька осіб отримали поранення, і їм вже надається необхідна медична допомога.

Цю інформацію оприлюднили на офіційній сторінці Сухопутних військ України у Facebook. Згідно з їхніми даними, завдяки своєчасним та ретельно спланованим заходам безпеки вдалося уникнути серйозних втрат серед особового складу.

“Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого.”

– Сухопутні війська України

Для детального розслідування інциденту та оцінки завданих збитків була створена спеціальна комісія. Результати її роботи будуть оприлюднені після завершення всіх необхідних процедур.

“Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання.”

– Сухопутні війська України

Згідно з інформацією тимчасово виконуючого обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, цей інцидент стався на території Полтавської громади.