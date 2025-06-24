Ракетний обстріл поїзда №52 у Дніпропетровській області: пасажири евакуйовані

Як повідомляють у офіційному Telegram-каналі Укрзалізниці
24 червня російські війська здійснили ракетний обстріл Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав поїзд №52, що курсує між Одесою та Запоріжжям. Цю інформацію підтвердила Укрзалізниця.
На місце події терміново виїхали рятувальні служби та бригади швидкої допомоги. Пасажирів швидко евакуювали в укриття через оголошену повітряну тривогу в регіоні.
Укрзалізниця також повідомила, що наразі організовує рухомий склад у Дніпрі для пересадки пасажирів і їх подальшої доставки до Запоріжжя.
Згодом у компанії уточнили, що внаслідок ракетного удару не було загиблих серед пасажирів та працівників. Постраждалим надається необхідна медична допомога.
“Для доставки пасажирів до Запоріжжя, Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00.”
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