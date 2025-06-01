Ракетний удар по навчальному центру ЗСУ на Дніпропетровщині – 12 загиблих

Як повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ з посиланням на Telegram-канал

1 червня 2025 року армія Російської Федерації здійснила ракетний удар по одному з навчальних підрозділів Збройних Сил України. Ця атака призвела до загибелі та поранення військовослужбовців.

За інформацією командування Сухопутних військ ЗСУ, на 12:50 відомо про 12 загиблих та понад 60 поранених. Для детального розслідування обставин трагедії створено спеціальну комісію.

Варто зазначити, що під час ракетного удару не проводилися жодні шикування або масові збори особового складу. Більшість військових перебували в укриттях через оголошення сигналу повітряної тривоги.

“Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.”

Командування оперативного командування “Схід” обіцяє повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні. У разі виявлення вини посадових осіб, вони будуть притягнуті до відповідальності.

Сухопутні війська ЗСУ також повідомили про вжиття додаткових заходів безпеки для захисту життя та здоров’я військовослужбовців в умовах ракетних і повітряних атак агресора на тилові райони.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев підтвердив, що удар було завдано по навчальному центру в Дніпропетровській області, ймовірно, ракетою “Іскандер”.

“На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто, можливо, не встиг до них дістатись. Створена тимчасова робоча група, яка буде досліджувати причини та обставини, які привели до цієї трагедії. Якщо буде встановлена вина посадових осіб будь-якого рівня, попри їхні заслуги, всі будуть притягнуті до відповідальності.” – Віталій Саранцев

Родичі військовослужбовців повідомляють, що влучання ракети сталося неподалік від місця попередньої атаки на полігон у березні 2025 року. Мати одного з військових зазначила, що інформація про ситуацію надходить дуже обмежено.

Нагадаємо, що 1 березня 2025 року російські війська вже завдавали ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині. Тоді командування ЗСУ ініціювало перевірку та розслідування обставин інциденту, а начальника центру підготовки підрозділів і командира військової частини тимчасово усунули від виконання службових обов’язків.