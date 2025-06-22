Ракетний удар по тимчасовому полігону ЗСУ на Херсонщині: загиблі та поранені

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

22 червня російські війська здійснили ракетний удар “Іскандер-М” по тимчасовому полігону Збройних сил України, розташованому на Херсонщині. Ця атака призвела до загибелі та поранення військовослужбовців.

Речник Сухопутних військ Віталій Саранський підтвердив цю інформацію під час телемарафону “Єдині новини”. Він зазначив, що мова йде не про постійний, а про тимчасовий тренувальний полігон, і за кілька хвилин до ракетного удару особовий склад встиг розосередитись та перебував в укриттях.

“Військовослужбовці на ньому не живуть, а просто прибувають для виконання певних навчальних завдань. На жаль, були деякі військові, які знехтували заходами безпеки – більшість з них постраждали.” – Віталій Саранський

Напередодні у Сухопутних військах повідомили, що російська армія вдарила по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Відомо про трьох загиблих та чотирнадцятьох поранених.

Для детального розслідування обставин події у командуванні Сухопутних військ була створена спеціальна комісія, а на місці працюють правоохоронці.

Попередній удар по навчальному центру ЗСУ

1 червня російські війська також завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ на Дніпропетровщині. Внаслідок цієї атаки загинуло 12 військовослужбовців, а понад 60 отримали поранення.

Для з’ясування причин та обставин втрат була створена комісія та призначено службове розслідування.

Тодішній командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий висловив намір подати рапорт про відставку, назвавши це “усвідомленим кроком” через відчуття відповідальності за удар.

3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Драпатого з посади командувача Сухопутних військ, призначивши його керувати Об’єднаними силами українського війська.

19 червня новим командувачем Сухопутних військ став бригадний генерал Геннадій Шаповалов.