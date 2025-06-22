Ракетний удар РФ по тренувальному полігону ЗСУ 22 червня 2025

Як повідомляють Сухопутні війська ЗСУ

22 червня 2025 року армія Російської Федерації здійснила ракетний удар по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Збройних сил України, де проходили навчання військовослужбовців. Внаслідок цього нападу загинули троє військових, а понад десять отримали поранення. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

“Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах,” – Сухопутні війська ЗСУ

Для детального розслідування обставин інциденту у командуванні Сухопутних військ ЗСУ була створена спеціальна комісія. На місці події також працюють правоохоронці.

“Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров’я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором,” – Сухопутні війська ЗСУ

Командування висловило співчуття родинам та близьким загиблих військовослужбовців. Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

Попередній ракетний удар по навчальному центру ЗСУ

1 червня російські війська також завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ на Дніпропетровщині. Ця атака призвела до загибелі 12 військовослужбовців, а понад 60 отримали поранення. Для з’ясування обставин та причин втрат була створена комісія та призначено службове розслідування.

На тлі цієї трагедії тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий висловив намір подати рапорт про відставку, вважаючи це “усвідомленим кроком” через “відчуття відповідальності” за ракетний удар армії РФ.

3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Драпатого з посади командувача Сухопутних військ, яку він обіймав з листопада 2024 року, та призначив його керувати Об’єднаними силами українського війська.

19 червня президент призначив нового командувача Сухопутних військ – бригадного генерала Геннадія Шаповалова.