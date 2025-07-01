Ракетний удар по Гуляйполю: загибель командира Сергія Захаревича

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

1 липня вранці російські війська здійснили ракетний обстріл села Гуляйполе, розташованого в Кам’янському районі Дніпропетровської області. Ця атака призвела до загибелі та поранень серед цивільних осіб і військових.

Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив про виникнення пожежі, а також про те, що наслідки удару наразі уточнюються. Пізніше він підтвердив інформацію про наявність загиблих і поранених.

Сили оборони Півдня України на своїй Facebook-сторінці зазначили, що російські військові використали дві балістичні ракети, ймовірно, типу “Іскандер-М”, для атаки на Гуляйполе.

В результаті ракетного удару було знищено будинок культури, два магазини, а також пошкоджено кілька приватних житлових будинків.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих є як військові, так і цивільні особи. Серед загиблих виявився командир 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Сергій Захаревич.

“Є втрати – і військові, і цивільні. Триває повне розслідування обставин цього удару – чекаю на доповідь. Більш ніж 30 людей були поранені.” – Володимир Зеленський

Сергій Захаревич очолив 110-ту бригаду у лютому 2025 року, раніше він обіймав посаду заступника командира 33-ї бригади. У 2015 році він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а у 2022 році – ІІ ступеня. У загиблого залишилося троє дітей.

Командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич загинув під час виконання бойового завдання.