Ракетні удари та атаки безпілотників на Сумщині: поранені та руйнування

Як повідомила Facebook-сторінка начальниці Роменської РВА Валентини Назаренко
У ніч на 31 травня російські військові здійснили два ракетні удари по цивільній інфраструктурі Недригайлівської громади, що на Сумщині. Внаслідок цих атак одна жінка отримала поранення.
Того ж ранку безпілотник влучив у автомобіль, який доставляв хліб. Водій, 45-річний чоловік, отримав осколкові поранення і був терміново госпіталізований, про що повідомила Сумська обласна прокуратура.
У Роменській громаді близько 03:30 зафіксували влучання ударних БпЛА по території ферми, що призвело до пожежі. Внаслідок загоряння загинули свійські тварини, зокрема свині, нутрії, кури та вівці.
“Внаслідок ракетних ударів близько 23:30 30 травня по Недригайлівській громаді є руйнування житлових будинків та споруд цивільного населення, а також складських приміщень фермерського господарства.”
За словами Валентини Назаренко, начальниці Роменської районної військової адміністрації, ці атаки завдали значних руйнувань житловим будинкам та господарським спорудам у Недригайлівській громаді.
Водія, який постраждав від удару безпілотника, оперативно госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.