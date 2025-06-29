Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

29 червня вранці Харків зазнав атаки з боку російської армії, коли дрон типу “Молнія” влучив у дах багатоповерхового будинку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

У своєму зверненні він зазначив:

“Зафіксовано атаку на місто ворожим дроном типу «Молнія» по одному з найпостраждаліших житлових масивів Харкова. Приліт у дах багатоповерхівки, наслідки уточнюються. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.” – Ігор Терехов

Відомо, що повітряну тривогу у Харкові оголошували двічі: о 05:59 та 07:57. Застосунок “Повітряна тривога” підтвердив, що причиною тривоги стало ймовірне ураження “Молнією”.

Крім того, варто зазначити, що ввечері 28 червня місто також стало мішенню для атак дронів з боку РФ, а 27 червня “Молнія” пошкодила два автомобілі в Індустріальному районі.

Міська влада продовжує стежити за ситуацією та надає актуальну інформацію мешканцям про події, що відбуваються.