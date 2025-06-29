Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
29 червня вранці Харків зазнав атаки з боку російської армії, коли дрон типу “Молнія” влучив у дах багатоповерхового будинку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
У своєму зверненні він зазначив:
“Зафіксовано атаку на місто ворожим дроном типу «Молнія» по одному з найпостраждаліших житлових масивів Харкова. Приліт у дах багатоповерхівки, наслідки уточнюються. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.”
Відомо, що повітряну тривогу у Харкові оголошували двічі: о 05:59 та 07:57. Застосунок “Повітряна тривога” підтвердив, що причиною тривоги стало ймовірне ураження “Молнією”.
Крім того, варто зазначити, що ввечері 28 червня місто також стало мішенню для атак дронів з боку РФ, а 27 червня “Молнія” пошкодила два автомобілі в Індустріальному районі.
Міська влада продовжує стежити за ситуацією та надає актуальну інформацію мешканцям про події, що відбуваються.
Читайте також:
- Збірка оповідань Сергія Жадана “Арабески” вийшла у польському видавництві Czarne, поєднуючи документальність і художній стиль війни в Україні.
- У Вовчанській громаді Харківщини 70-річний чоловік поранений внаслідок атаки російського FPV-дрона, поліція документує інцидент.
- 27 червня в Харкові російські безпілотники атакували Індустріальний район, пошкодивши автомобілі, без постраждалих.