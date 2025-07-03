Загибель генерал-майора Михайла Гудкова в Курській області

Про це повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожемяко в Telegram-каналі

У Курській області, в селищі Коренево, загинув генерал-майор Михайло Гудков, який обіймав посаду заступника командувача Військово-морського флоту Росії. Цю інформацію підтвердив губернатор Приморського краю Олег Кожемяко.

Губернатор також зазначив, що разом із Гудковим загинув його товариш Наріман Шихалієв.

Раніше генерал-майор Гудков командував 155-ю окремою гвардійською бригадою морської піхоти Тихоокеанського флоту. Він був нагороджений званням Героя Росії та Героя Примор’я.

Відомості про загибель Гудкова вже з’явилися в російських ЗМІ. Згідно з повідомленнями, він загинув разом із групою старших офіцерів внаслідок ракетного удару Збройних сил України по командному пункту в Курській області.

Ця новина наразі продовжує уточнюватися.