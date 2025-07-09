Студенти з Севастополя почали практику на Запорізькій АЕС під контролем РФ

Про це повідомила окупаційна пресслужба ЗАЕС в Telegram

На захопленій Запорізькій атомній електростанції, розташованій поблизу Енергодару, окупаційна влада привезла 20 студентів із Севастополя. Для них були підготовлені трудові договори, що дозволить їм розпочати роботу на цій стратегічній об’єкті.

Згідно з інформацією, оприлюдненою пресслужбою ЗАЕС у Telegram, двоє з цих студентів навчаються на п’ятому курсі Севастопольського державного університету, який також знаходиться під контролем РФ. Вони незабаром почнуть працювати на Запорізькій АЕС, тоді як інші студенти проходять практику.

“У всіх вже є договори із Запорізькою АЕС. Сьогодні ми зустрічаємо майбутніх колег.” – Валерій Мартинюк, начальник навчально-тренувального центру ЗАЕС

Окупанти зазначили, що практика проходитиме в навчально-тренувальному центрі та на полігоні, а не безпосередньо на атомній станції.

“Поточні умови не дозволяють провести практику на реальному робочому місці, тому навчання йде в навчально-тренувальному центрі, де умови максимально наближені до виробництва.” – Юрій Черничук, окупаційний директор ЗАЕС

Варто зазначити, що 4 липня Запорізька АЕС зазнала “блекауту” внаслідок обстрілу російських військ. За даними АТ “Енергоатом”, о 21:11 повітряну лінію вдалося відновити, і станція знову почала отримувати електроенергію з енергомережі України.

Проте ситуація на тимчасово окупованій станції залишається напруженою. Запорізька АЕС функціонує лише на одному джерелі живлення, повідомляють в АТ “Енергоатом”.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року знаходиться під контролем російських військ. На території станції розміщена військова техніка та боєприпаси. Окупанти також обстрілюють саму станцію, що призводить до руйнування ліній електропередач і відключення енергоблоків, звинувачуючи у цьому Збройні сили України.

5 жовтня Президент Росії Володимир Путін дав вказівку передати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Окупанти також створили компанію для управління станцією. В “Енергоатомі” це рішення назвали “нікчемним” і підкреслили, що для ЗСУ рішення РФ про “приєднання” українських територій і ЗАЕС не має жодного значення.