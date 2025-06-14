Окупанти в Пологівському районі забирають дрова для окопів

Про це сьогодні, 14 червня, повідомили в Телеграм-каналі руху опору “Жовта стрічка”

У Пологівському районі Запорізької області, який наразі перебуває під контролем російських окупантів, відбуваються рейди по селах, під час яких загарбники забирають у місцевих жителів дрова, призначені для опалення. Ці дрова використовуються для спорудження окопів для Збройних сил РФ.

14 червня у Телеграм-каналі руху опору “Жовта стрічка” було опубліковано інформацію про такі дії окупантів, які мали місце в селах Воскресенка, Гусарка, Кам’янка, Зразкове, Більманка та Пологи.

Окупанти намагаються виправдати свої дії, стверджуючи, що оскільки зараз літо, місцеві жителі зможуть заготовити нові дрова до зими, а вилучені матеріали нібито призначені для “захисту Росії”.

“Аргументують це тим, що вже літо і якось до зими люди зможуть роздобути нові дрова, а ті мають йти на ‘захист Росії’.”

Крім того, російські військові демонструють агресивну поведінку і не інформують про ці конфіскації навіть місцевих старост або колаборантів, що викликає додаткове занепокоєння серед населення.