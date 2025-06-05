Посилені перевірки в Криму після атаки на Керченський міст

Як повідомляє Центр національного спротиву
Після атаки Сил оборони України на Керченський міст в окупованому Криму російські окупанти значно посилили свої “контрдиверсійні” заходи. Окупаційна адміністрація проводить вибіркові перевірки серед місцевих жителів.
Згідно з інформацією Центру національного спротиву, поліція активно зупиняє перехожих, перевіряє їхні документи та вміст мобільних телефонів. Особливу увагу звертають на наявність українських телеграм-каналів, чатів або інших ресурсів, пов’язаних з Україною.
“Такі дії окупантів є марною витратою ресурсів ворога, але все ж просимо бути пильними та обережними під час цього періоду.”
Місцевим жителям рекомендують залишатися уважними та обережними в цей складний час, оскільки перевірки можуть бути несподіваними та ретельними.
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