Російський наступ на Сумщину 2025: зміни контролю та стабілізація фронту

Як повідомляє аналітичний проєкт DeepState

Станом на 28 червня 2025 року минуло чотири місяці з моменту, коли на карті DeepState почали фіксувати зміни контролю над територією Юнаківської громади. Першою “сірою” зоною, що з’явилася наприкінці лютого, стала територія поблизу села Новеньке. Наразі окупованими вважаються близько 212 квадратних кілометрів у Юнаківській, Хотінській та Миропільській громадах.

21 червня Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив про відновлення контролю над Андріївкою Хотінської громади, а 26 червня – про стабілізацію лінії фронту. У цьому контексті важливо розглянути ключові події чотирьох місяців російського наступу на Сумщину.

Лютий-березень: формування “сірої” зони

28 лютого 2025 року, згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, поблизу села Новеньке Юнаківської громади виникла перша “сіра” зона – територія з невизначеним контролем. Вже 1 березня “сіра” зона з’явилася і біля Журавки Хотінської громади, в той час як українські війська втратили контроль над частиною Курської області.

У ніч на 7 березня розпочався масштабний наступ російських військ із Курської області. Оперативно-тактичне угруповання “Курськ” підтвердило штурмові дії на напрямках із Коренєво на Суджу, а також у районах Новоіванівки, Малої Локні та південніше Суджі. Російські війська перерізали українські логістичні шляхи, використовуючи дрони та артилерію, що ускладнювало ротацію та підвіз боєприпасів.

Середина березня відзначилася майже повним виходом українських військ з Курської області. Водночас “сіра” зона на Сумщині розширювалася до села Басівка Юнаківської громади, хоча транспортне сполучення з селом ще зберігалося.

13 березня оголосили евакуацію з восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад. За словами тодішнього голови ОВА Володимира Артюха, у Новенькому вже не залишилося людей. З середини березня офіційні представники Сил оборони почали публічно говорити про тактику російської армії, яка діяла малими штурмовими групами для розширення зони бойових дій.

Квітень-травень: розширення окупації та евакуації

На початку квітня “сіра” зона охоплювала території поблизу Веселівки та Володимирівки Хотінської громади. Російські війська активно штурмували Басівку – найбільше село на кордоні з укриттями, що мало стратегічне значення для подальших дій.

Згідно з даними Інституту вивчення війни, 25-26 квітня російські війська наступали в районах Біловодів, Локні та Журавки. Станом на кінець квітня “сіра” зона у Юнаківській та Хотінській громадах становила майже 84 квадратних кілометри.

До середини травня “сіра” зона розширилася до Водолагів, Біловодів і Локні. 15 травня Президент Володимир Зеленський повідомив про концентрацію 67 тисяч російських військових на Сумському напрямку та про постійний наступ ворога, який тривав уже кілька місяців.

23 травня на карті DeepState з’явилася “червона” зона – окуповані села Новеньке, Басівка, Журавка та Веселівка. 26 травня про окупацію цих сіл офіційно заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Наприкінці травня “сірі” та “червоні” зони розширилися поблизу Олександрії Миропільської громади. Мешканці Костянтинівки Хотінської громади повідомляли про повне знищення села та присутність російських військових.

Червень: стабілізація лінії фронту

З 1 червня Костянтинівка була віднесена до “червоної” зони, а 3 червня – Андріївка. Президент Зеленський підкреслив, що наступ на Сумщину є продовженням попередніх дій, відтермінованих Курською операцією, і що у російської армії недостатньо сил для повної окупації регіону.

Станом на 4 червня російські війська закріпилися в Андріївці та Водолагах Хотінської громади, а також частково в Кіндратівці та північній частині Олексіївки. 6 червня з’явилася ще одна “червона” зона у напрямку села Садки Юнаківської громади.

8 червня начальник ОВА Олег Григоров заявив, що ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Сил оборони, і підстав для евакуації з Сум немає.

До середини червня “червона” зона охоплювала понад 215 квадратних кілометрів Сумської області, включаючи частково або повністю окуповані села Хотінської і Юнаківської громад, а також території Миропільської громади.

21 червня Президент Зеленський повідомив, що ситуація на Сумщині стабільна, а на напрямку зосереджено близько 52 тисяч російських військових. Того ж дня Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив повернення під контроль українських військ Андріївки та просування в Юнаківці.

“Російська армія наступала на рубежі Кіндратівки, Андріївки, Яблунівки, Юнаківки. Ситуація там стабільна. В Курській області воює 10 тисяч російських військових.” – Олександр Сирський

Станом на 27 червня, за даними DeepState, окупованими залишаються майже 212 квадратних кілометрів у Юнаківській, Хотінській та Миропільській громадах. Водночас Сили оборони контролюють понад 5 квадратних кілометрів у Курській області поблизу села Горналь, а ще близько 10 квадратних кілометрів перебувають під невизначеним контролем.

Також “звільненими” позначені понад 11 квадратних кілометрів поблизу російського села Тьоткіно, що межує з Білопільською громадою.