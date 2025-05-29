Наступ російських військ на Сумщині: останні дані та реакція українських сил

Згідно з аналітичним проєктом DeepState

На Сумщині російські війська здійснили суттєвий наступ у районах сіл Водолаги, Локня та Біловоди. Останні дані аналітичного проєкту DeepState, станом на 29 травня 2025 року, підтверджують цю інформацію.

Згідно з оновленнями, площа території, що опинилася під контролем окупантів, зросла до 93,11 км², тоді як ще 27 травня цей показник становив 67,5 км². Також збільшилася «сіра» зона, яка охоплює території з невизначеним контролем, з 61,65 км² до 72,94 км².

Ярослав Чепурний, речник Української військової групи «Курськ», 28 травня повідомив, що російські війська намагаються просунутися вглиб Сумської області, зокрема штурмують Кіндратівку та Локню. Українські сили оборони активно протидіють цим атакам, намагаючись стримати ворога.

Чепурний також зазначив, що Сили оборони України продовжують утримувати свої позиції на Курському напрямку, не дозволяючи російській армії просуватися далі.

28 травня російське інформаційне агентство «ТАСС» повідомило про захоплення села Костянтинівка на Сумщині. Проте, за даними мапи DeepState, станом на 27 травня це село перебувало у «сірій» зоні, розташованій на північ від Кіндратівки.

Раніше, 24 травня, дані DeepState вже свідчили про окупацію частини території Сумської області російськими військами. 26 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив, що під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.