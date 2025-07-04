Наступ російських військ на Харківщині: контроль над Міловим і Амбарним

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На початку липня російські війська активізували свої наступальні дії в районі Мілового та Амбарного, що на прикордонні Харківської області. Про це повідомив Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту DeepState, під час ефіру 4 липня.

“Бойові дії тривають. На жаль, вчора стало відомо, що Мілове, а також лісосмуги і деякі ліски поблизу населеного пункту – під контролем ворога. Відповідно, противник продовжує штурмувати район Амбарного, намагаючись покращити своє тактичне положення. Це свідчить про намір ворога відкрити ще одну ділянку. В перспективі вони прагнуть з’єднати цю червону зону з плацдармом на правому березі річки Оскіл, вирівняти лінію зіткнення та розпочати наступальні дії на ширшій ділянці.” – Руслан Микула

Східніше Мілового підрозділ угруповання військ “Бєлгород” намагається покращити своє тактичне становище, зазначає Микула.

“Для них просування в Міловому має політичну мету. Але, якщо дивитися глобально, ворог має свої плани, від яких не відмовляється. Це покращення оперативно-тактичного положення на західному березі річки Оскіл і наближення до Куп’янська. Все це є частиною єдиного задуму.” – Руслан Микула

Щодо чисельності угруповання противника, точна інформація відсутня. Причини, чому ворог активізував наступ на Харківщині, пов’язані з його тактикою пошуку слабких місць. Ворог намагається завдавати точкові удари, щоб вибити Сили Оборони з колії, змусити їх розпорошувати ресурси, що, в свою чергу, може призвести до успіху на головному напрямку – на Донеччині.

Мілове: основні факти

Мілове – село, що входить до складу Вільхуватської громади, розташоване на кордоні з Росією.

Станом на 3 липня на мапі аналітичного проєкту DeepState Мілове позначено як окуповане. 2 липня не було зафіксовано, що російські війська перетнули кордон.

Речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин підтвердив 4 липня, що росіяни дійсно перетнули державний кордон.