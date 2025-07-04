Наступ російських військ на Харківщині: контроль над Міловим і Амбарним

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На початку липня російські війська активізували свої наступальні дії в районі Мілового та Амбарного, що на прикордонні Харківської області. Про це повідомив Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту DeepState, під час ефіру 4 липня.
“Бойові дії тривають. На жаль, вчора стало відомо, що Мілове, а також лісосмуги і деякі ліски поблизу населеного пункту – під контролем ворога. Відповідно, противник продовжує штурмувати район Амбарного, намагаючись покращити своє тактичне положення. Це свідчить про намір ворога відкрити ще одну ділянку. В перспективі вони прагнуть з’єднати цю червону зону з плацдармом на правому березі річки Оскіл, вирівняти лінію зіткнення та розпочати наступальні дії на ширшій ділянці.”
Східніше Мілового підрозділ угруповання військ “Бєлгород” намагається покращити своє тактичне становище, зазначає Микула.
“Для них просування в Міловому має політичну мету. Але, якщо дивитися глобально, ворог має свої плани, від яких не відмовляється. Це покращення оперативно-тактичного положення на західному березі річки Оскіл і наближення до Куп’янська. Все це є частиною єдиного задуму.”
Щодо чисельності угруповання противника, точна інформація відсутня. Причини, чому ворог активізував наступ на Харківщині, пов’язані з його тактикою пошуку слабких місць. Ворог намагається завдавати точкові удари, щоб вибити Сили Оборони з колії, змусити їх розпорошувати ресурси, що, в свою чергу, може призвести до успіху на головному напрямку – на Донеччині.
Мілове: основні факти
Мілове – село, що входить до складу Вільхуватської громади, розташоване на кордоні з Росією.
Станом на 3 липня на мапі аналітичного проєкту DeepState Мілове позначено як окуповане. 2 липня не було зафіксовано, що російські війська перетнули кордон.
Речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин підтвердив 4 липня, що росіяни дійсно перетнули державний кордон.
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