Начальника оперативної розвідувальної роти 108 гірсько-десантного штурмового полку Збройних сил Росії постануть перед судом за жорстоке поводження з цивільними особами під час окупації Херсона. Цю інформацію оприлюднила Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що в 2022 році, під час захоплення міста, обвинувачений брав участь у незаконному затриманні та жорстоких допитах місцевого жителя. Чоловіка утримували в захопленій будівлі Головного управління Національної поліції в Херсонській області, де його піддавали побоям і погрожували тортурами електричним струмом.

За ці злочини підсудному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років. Досудове розслідування проводила Національна поліція Херсонської області.

Раніше поліція Херсонщини також повідомляла про оголошення підозри російському військовому та «контррозвіднику ЛНР» за жорстоке поводження з цивільними на території області. Другому з них інкримінують також державну зраду.