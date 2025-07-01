Окупанти планують видобуток газу в Азовському морі: 22 перспективні родовища

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Окупаційні сили мають намір розпочати видобуток газу в Азовському морі. Російське федеральне агентство з надрокористування оголосило про плани розвідки 22 перспективних родовищ, серед яких виділяються Морське, Північно-Казантипське та Східно-Казантипське. Цю інформацію підтвердили представники Бердянської міської військової адміністрації.

Перспективи родовищ Азовського моря

Морське родовище, яке знаходиться за 40 кілометрів від тимчасово окупованого Бердянська, було відкрито ще у 1977 році, але досі не експлуатувалося. Ксенія Клещенко, виконуюча обов’язки начальника відділу комунікацій Бердянської МВА, зазначила:

“Окупаційна влада заявила про промислові запаси газу в Азовському морі, посилаючись на радянські архіви, де зазначено 22 нафтогазові структури, зокрема Морське (знаходиться в консервації). Необхідно провести його дорозвідку та промислово-дослідну експлуатацію”.

Окрім Морського, окупанти також згадують про Північно- та Східно-Казантипське родовища:

“Також наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років, за часів незалежної України було виявлено Північно- та Східно-Казантипське родовище. Вони також знаходяться в акваторії Азовського моря, проте видобуток звідти, наскільки нам наразі відомо, не проводився. Українська компанія “Чорноморнафтогаз” розвідувала Північно-Казантипське та Стрілкове родовища, але після анексії Криму в 2014 році Росія захопила її активи на шельфі”.

Загалом “Роснадра” оголосили про наявність 22 родовищ газу в Азовському морі, які можуть бути досліджені.

Можливі наслідки видобутку газу

В Бердянській МВА вважають, що окупація Півдня Запорізької області могла бути зумовлена бажанням видобувати корисні копалини, зокрема газ:

“Важливо розуміти, що всі “плани” окупантів зосереджені на власному збагаченні та збагаченні РФ, проте аж ніяк не на добробуті жителів окупованих територій. Поки жителі Бердянська потерпають від регулярних відключень водопостачання та електроенергії, окупанти будують грандіозні плани нового етапу з експлуатації ресурсів регіону”.

Представники Бердянської МВА переконані, що початок розвідки газових родовищ в Азовському морі може негативно вплинути на екологічну ситуацію, оскільки глибина моря становить лише близько 14 метрів. Окупанти планують реалізувати ці роботи в період з 2026 по 2030 роки.

Раніше повідомлялося, що на території Запорізької області є родовища рідкісноземельних копалин, частина з яких наразі знаходиться під контролем окупантів.