Генпрокуратура РФ оголосила Британську раду небажаною організацією

Про це повідомляє Радіо свобода.

Генеральна прокуратура Російської Федерації оголосила Британську раду (The British Council) небажаною організацією на території країни. Це рішення було оприлюднене на офіційному сайті відомства.

Згідно з інформацією “Радіо Свобода”, у заяві Генпрокуратури йдеться про те, що Британська рада, нібито, “прикриваючись освітньою і культурною діяльністю… під приводом навчання англійської мови… просуває довгострокові британські інтереси й цінності у сфері освіти, культури й молодіжної політики”.

Крім того, російське відомство звинувачує цю організацію в активній пропаганді та підтримці забороненого в РФ ЛГБТ-руху.

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) також оприлюднила окрему заяву, в якій стверджує, що Британська рада нібито “використовується спецслужбами Великої Британії для проведення операцій проти суверенітету інших країн”. ФСБ рекомендувала так званим дружнім державам припинити діяльність ради на своїй території.

Історія та діяльність British Council

Британська рада була заснована у 1934 році з метою розвитку співпраці в галузі освіти, культури та мистецтва між Великою Британією та іншими країнами. Сьогодні вона функціонує більш ніж у 200 країнах і територіях світу.

Одним із основних напрямків роботи ради є навчання англійській мові. Вона активно бере участь в організації міжнародних тестів IELTS та фінансує різноманітні освітні програми.

На даний момент British Council не проводить жодної діяльності в Росії. Останній офіс організації в Москві закрився у 2018 році на фоні різкого погіршення відносин між Лондоном і Москвою. Загалом, організація працювала в Росії понад 20 років.