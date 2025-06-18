Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у Facebook
У ніч на 18 червня, о 02:30, армія Російської Федерації здійснила напад на Святогірськ, розташований у Донецькій області, використовуючи зенітно-ракетний комплекс “С-300”. Цей обстріл призвів до поранення п’яти місцевих мешканців, серед яких четверо жінок і один чоловік, усі вони були госпіталізовані.
Донецька обласна прокуратура повідомила, що постраждалі, віком від 51 до 66 років, отримали серйозні травми, включаючи мінно-вибухові ушкодження, осколкові поранення, переломи, струс головного мозку, контузії та рвані рани. На момент атаки вони перебували у своїх домівках.
Згідно з інформацією прокуратури, ракети влучили в житловий район, завдавши шкоди багатоквартирним будинкам та приватним домоволодінням. В результаті обстрілу було пошкоджено 19 будинків, серед яких як багатоквартирні, так і приватні, а також сім автомобілів, гараж і торговельні павільйони.
Дані про події та їх наслідки продовжують оновлюватися через різні новинні канали Донбасу, включаючи Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok та Instagram.
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