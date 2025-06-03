Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський на своїй сторінці у Facebook

У ніч на 3 червня Чернігів став місцем атаки російських безпілотників типу “шахед”, внаслідок якої постраждали двоє людей. Ця подія також призвела до пошкодження п’ятиповерхового житлового будинку та кількох приватних осель.

Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації, поділився інформацією на своїй сторінці у Facebook:

“Одна людина зазнала тяжких поранень, вона направлена до медичного закладу. Інша отримала поранення середньої тяжкості. На місці події розгорнули штаб з ліквідації наслідків. Працюють усі аварійні служби.” – Дмитро Брижинський

За словами посадовця, влучання “шахеда” сталося в приватному секторі, де виникли пожежі в кількох будинках.

“На місцях падінь виникли загоряння приватних будинків. Інформація про жертви уточнюється.” – Дмитро Брижинський

На даний момент на місці події активно працюють аварійні служби, а також сформовано штаб для ліквідації наслідків атаки.