Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 4 червня Харків став мішенню для російських ударних безпілотників “Шахед”. Один з дронів приземлився у парку Новобаварського району, проте не вибухнув.

Про це повідомив Богдан Гладких, директор міського департаменту надзвичайних ситуацій. Вибухотехніки поліції та ДСНС швидко відреагували і знешкодили небезпечний безпілотник.

Влад Карпов, представник Харківської облпрокуратури, зазначив, що бойова частина дрона важила приблизно 50 кг.

Внаслідок нічної атаки в Новобаварському районі сталося кілька влучань у цивільні об’єкти, зокрема, у житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Пожежа, що виникла внаслідок обстрілів, призвела до поранення одного з мешканців.

Місцева влада закликає жителів бути обережними та уважно стежити за офіційними повідомленнями.