Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
В ніч на 4 червня Харків став мішенню для російських ударних безпілотників “Шахед”. Один з дронів приземлився у парку Новобаварського району, проте не вибухнув.
Про це повідомив Богдан Гладких, директор міського департаменту надзвичайних ситуацій. Вибухотехніки поліції та ДСНС швидко відреагували і знешкодили небезпечний безпілотник.
Влад Карпов, представник Харківської облпрокуратури, зазначив, що бойова частина дрона важила приблизно 50 кг.
Внаслідок нічної атаки в Новобаварському районі сталося кілька влучань у цивільні об’єкти, зокрема, у житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Пожежа, що виникла внаслідок обстрілів, призвела до поранення одного з мешканців.
Місцева влада закликає жителів бути обережними та уважно стежити за офіційними повідомленнями.
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