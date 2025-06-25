Обстріл Запорізького району 25 червня: без електрики 900 людей

Про це о 15:35 повідомив у своєму Telegram-каналі очільник ОВА Іван Федоров

25 червня армія Російської Федерації здійснила обстріл Запорізького району, в результаті чого близько 900 місцевих жителів залишилися без електрики.

Цю інформацію о 15:35 оприлюднив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

На щастя, за попередніми даними, внаслідок атаки немає загиблих чи поранених. Наразі на місці події працюють електрики, які займаються відновленням електропостачання.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 25 червня Запоріжжя також зазнало обстрілу з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого двоє осіб отримали поранення.