Обстріл сіл Зарічне та Василівка на Харківщині: пошкоджено будинки, без жертв

Як повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області

У ніч на 24 травня армія Російської Федерації здійснила обстріл сіл Зарічне та Василівка, розташованих на території Чугуївщини. Внаслідок цих атак було пошкоджено кілька житлових будинків та автомобілі, про що повідомила пресслужба прокуратури Харківської області.

Згідно з інформацією слідства, близько 23:50 23 травня російські війська завдали удару по Зарічному, ймовірно, використовуючи реактивну систему залпового вогню (РСЗВ). Цей обстріл призвів до пошкодження приватних будинків та транспортних засобів у населеному пункті.

У селі Василівка окупанти застосували безпілотний літальний апарат, який влучив у господарське приміщення, розташоване поблизу житлової зони. Після атаки виникла пожежа, але її вдалося швидко ліквідувати.

Прокуратура Харківської області повідомила, що внаслідок цих обстрілів постраждалих або загиблих не зафіксовано.