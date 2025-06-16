Обстріл Гуляйполя та Запоріжжя 16 червня: руйнування без жертв

Як повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі

16 червня армія Російської Федерації обстріляла прифронтове місто Гуляйполе, розташоване в Запорізькій області. Внаслідок цього нападу була зруйнована багатоповерхова будівля. На щастя, жертв та постраждалих не зафіксовано.

Цю інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Росіяни намагаються важким озброєнням знищити прифронтові села та міста. Черговий обстріл зруйнував багатоповерхівку у Гуляйполі. На щастя, люди не постраждали.” – Іван Федоров

Раніше повідомлялося, що в ніч на 16 червня армія РФ також атакувала Запоріжжя. В результаті обстрілу сталося займання на промисловому підприємстві, яке займається виробництвом добрив та рослинництвом. За попередніми даними, постраждалих немає.