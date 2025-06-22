Обстріли Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровщини 22 червня

Про це у Telegram-каналі очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака

22 червня війська РФ здійснили обстріли Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровщини, використовуючи важку артилерію та безпілотники. Ці атаки призвели до значних пошкоджень інфраструктури та житлових будинків.

Про це повідомив Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

Найбільше постраждали райцентр Нікополя, а також громади Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська. В цих населених пунктах зафіксовано серйозні пошкодження, зокрема дев’ятиповерхового житлового будинку та газогону. Також сталося загоряння приватного будинку.

У Синельниківському районі, зокрема в Михайлівській громаді, безпілотник ворога викликав пожежу в господарській споруді, а також пошкодив житлові будинки місцевих жителів.

“На Нікопольщині гучно було у райцентрі, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах. Там понівечені інфраструктура, дев’ятиповерхівка, газогін. Зайнявся приватний будинок. На Михайлівську громаду Синельниківщини скерували безпілотник. Загорілася господарська споруда. Пошкоджена також оселя місцевих.” – Сергій Лисак

Ситуація залишається напруженою, і наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів та надання допомоги постраждалим.