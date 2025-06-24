Російські обстріли Херсонської області 23 червня 2025 року: жертви та пошкодження

Як повідомляє Telegram-акаунт керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна

Протягом останньої доби російські війська обстріляли 29 населених пунктів у Херсонській області. Внаслідок цих атак загинули четверо людей, а п’ятеро отримали поранення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram 24 червня.

За інформацією Прокудіна, під обстрілами опинилися такі населені пункти: Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Гаврилівка, Дарʼївка, Дудчани, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Качкарівка, Микільське, Милове, Новоберислав, Нововоронцовка, Новодмитрівка, Наддніпрянське, Осокорівка, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Софіївка, Станіслав, Чорнобаївка та місто Херсон.

У повідомленні зазначено, що російські військові використовували артилерію, безпілотники та авіацію. Внаслідок обстрілів було пошкоджено чотири приватні будинки, магазин та кілька автомобілів.

Деталі атак 23 червня 2025 року

З самого ранку 23 червня Херсон та його околиці зазнавали ударів з боку російських безпілотників, внаслідок чого є постраждалі.

Ввечері того ж дня військові РФ атакували автомобіль у Дніпровському районі Херсона, в результаті чого постраждав чоловік.

Крім того, вранці 23 червня безпілотник РФ здійснив атаку на місто Берислав.