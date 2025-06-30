Обстріли Херсонської області: пошкодження та жертви від атак РФ

Як повідомляє у Facebook керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Протягом останньої доби війська Російської Федерації здійснили обстріл 29 населених пунктів у Херсонській області. Внаслідок цих атак було пошкоджено багатоповерховий будинок та 17 приватних житлових споруд.

Цю інформацію 30 червня оприлюднив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму дописі на Facebook.

За словами Прокудіна, під вогнем опинилися такі населені пункти: Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дар’ївка, Золота Балка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Одрадокам’янка, Приозерне, Розлив, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Червоний Маяк та Херсон.

Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, а ще вісім отримали поранення.

Крім того, були пошкоджені газопроводи, стільникові вежі, господарські споруди, складські приміщення та гаражі.

“Пошкоджені газопроводи, стільникові вежі, господарчі споруди, складське приміщення та гараж.” – Олександр Прокудін

Раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли, що ввечері 29 червня російські військові атакували Херсон за допомогою безпілотників, внаслідок чого троє людей отримали поранення.