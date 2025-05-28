Обстріл Херсонської області: 13 поранених та пошкоджені будинки

Як повідомляє у Facebook керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна

Протягом останньої доби російські військові здійснили обстріл 31 населеного пункту в Херсонській області, в результаті чого 13 осіб отримали поранення. Цю інформацію оприлюднив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, 28 травня.

Атаки ворога були спрямовані на житлові райони та об’єкти соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень два багатоповерхові будинки, десять приватних житлових будинків, гараж та автомобіль.

Під вогнем опинилися такі населені пункти: Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Кізомис, Костирка, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Одрадокам’янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Шляхове та місто Херсон.

Раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу в Херсоні двоє людей також отримали поранення.