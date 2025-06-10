Обстріли на Херсонщині: 32 населені пункти постраждали від атак російських військових

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби російські військові обстріляли 32 населені пункти на Херсонщині, використовуючи різні види озброєння. Ці атаки призвели до загибелі однієї людини та поранення ще восьми.

Цю інформацію 10 червня оприлюднив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі на Facebook.

Серед населених пунктів, які постраждали від обстрілів, були: Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Гаврилівка, Дарʼївка, Дудчани, Зимівник, Зміївка, Золота Балка, Козацьке, Качкарівка, Кізомис, Костирка, Львове, Милове, Микільське, Наддніпрянське, Новоберислав, Новоолександрівка, Новотягинка, Олександрівка, Осокорівка, Понятівка, Станіслав, Софіївка, Степанівка, Томина Балка, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка та Херсон.

Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків, 15 приватних осель, газопроводи та автомобілі.

Крім того, раніше обласна військова адміністрація повідомляла, що 9 червня вранці російські військові атакували Білозерку за допомогою безпілотника, в результаті чого двоє чоловіків отримали травми.