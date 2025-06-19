Російські обстріли 34 населених пунктів Херсонщини: поранено 11 осіб

Про це у Facebook керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна
Протягом останньої доби російські війська здійснили обстріл 34 населених пунктів у Херсонській області. Атаки проводилися з використанням артилерії, авіації та безпілотників.
Цю інформацію оприлюднив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 19 червня вранці на своїй сторінці у Facebook.
Внаслідок цих обстрілів дев’ятеро осіб отримали поранення. Пошкоджено три багатоповерхові будинки, десять приватних житлових споруд, газопровід, пункт екстреної медичної допомоги, будівлю пожежної частини, а також кілька автомобілів.
Окрім того, російські окупанти атакували дронами місто Херсон, а також пожежну частину в Білозерці та село Комишани. В результаті цих атак постраждали двоє місцевих жителів і троє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Артилерійський обстріл також вразив село Ромашкове, де до лікарні було доправлено 28-річного чоловіка.
“Російська армія упродовж доби обстріляла 34 населені пункти Херсонської області. Били з артилерії та авіації, атакували безпілотниками.”
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