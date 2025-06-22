Обстріли Херсонщини: 34 населені пункти під вогнем російських військ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Протягом останньої доби російські війська здійснили обстріл 34 населених пунктів на території Херсонщини, використовуючи різноманітні види озброєння. Внаслідок атак постраждали житлові райони, а також важлива соціальна та критична інфраструктура.
Цю інформацію 22 червня оприлюднив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі на Facebook.
За його словами, обстріли призвели до влучань на території національного парку, пошкоджено газогін, п’ять багатоповерхових будинків, 11 приватних осель та автомобілі. В результаті цих атак троє людей отримали поранення.
Серед населених пунктів, які зазнали обстрілу, були: Антонівка, Придніпровське, Комишани, Садове, Білозерка, Дослідне, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Надеждівка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Дар’ївка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Берислав, Томарине, Тягинка, Львове, Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Суханове, Осокорівка, Козацьке, Веселе та Херсон.
У Херсоні внаслідок обстрілу постраждав об’єкт водопостачання, що може призвести до введення графіків подачі води для населення.
Крім того, ввечері російські військові атакували дронами жителя Кізомиса, який був терміново госпіталізований.
“Російська армія протягом доби з різних видів озброєння обстріляла 34 населені пункти Херсонщини. Били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі.”
Читайте також:
- Російські війська завдали ударів по Краматорську та Слов’янську, є загиблі та поранені, тривають рятувальні роботи.
- Вночі 20 червня Одеса зазнала атаки російських безпілотників із серією вибухів, що спричинили пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.
- Трагічні наслідки обстрілів Херсонщини 17 червня 2025 року: загибель двох людей, поранення 34, пошкодження будинків та інфраструктури.