Обстріли Херсонщини: 34 населені пункти під вогнем російських військ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби російські війська здійснили обстріл 34 населених пунктів на території Херсонщини, використовуючи різноманітні види озброєння. Внаслідок атак постраждали житлові райони, а також важлива соціальна та критична інфраструктура.

Цю інформацію 22 червня оприлюднив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі на Facebook.

За його словами, обстріли призвели до влучань на території національного парку, пошкоджено газогін, п’ять багатоповерхових будинків, 11 приватних осель та автомобілі. В результаті цих атак троє людей отримали поранення.

Серед населених пунктів, які зазнали обстрілу, були: Антонівка, Придніпровське, Комишани, Садове, Білозерка, Дослідне, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Надеждівка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Дар’ївка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Берислав, Томарине, Тягинка, Львове, Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Суханове, Осокорівка, Козацьке, Веселе та Херсон.

У Херсоні внаслідок обстрілу постраждав об’єкт водопостачання, що може призвести до введення графіків подачі води для населення.

Крім того, ввечері російські військові атакували дронами жителя Кізомиса, який був терміново госпіталізований.