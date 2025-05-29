Обстріли на Херсонщині: 39 населених пунктів під ударами РФ, 10 поранених

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби війська Російської Федерації здійснили обстріл 39 населених пунктів на території Херсонщини, внаслідок чого 10 осіб отримали поранення. Цю інформацію 29 травня оприлюднив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соціальних мережах.

Внаслідок атак зафіксовано значні пошкодження: постраждали газопроводи, два багатоповерхові будинки, вісім приватних осель, а також господарські споруди та автомобілі.

Під ударами російських дронів, артилерії та авіації опинилися такі населені пункти, як Білозерка, Берислав, Антонівка, Осокорівка, Томарине, Зміївка, Шляхове, Станіслав, Олександрівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Бургунка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Біляївка, Микільське, Томина Балка, Раківка, Кізомис, Садове, Придніпровське, Новодмитрівка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Качкарівка, Козацьке, Костирка, Понятівка, Республіканець, Ромашкове, Саблуківка, Софіївка, Токарівка, Широка Балка та Херсон.

Зокрема, внаслідок обстрілів у Херсоні та передмісті Антонівці постраждали двоє людей. Також зафіксовано випадок, коли житель Білозерки отримав поранення, а в Кізомисі окупанти скинули вибухівку з безпілотника на місцевого мешканця.

Ситуація в Херсонській області залишається напруженою, і місцева влада закликає жителів дотримуватися обережності та заходів безпеки.