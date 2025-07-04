Обстріли Херсонщини 3 липня 2025: загибель і поранення мирних жителів

Як повідомляє Facebook керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна

Протягом останньої доби російські війська обстріляли 41 населений пункт у Херсонській області. Внаслідок цих атак загинула одна людина, а ще четверо отримали поранення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соціальних мережах.

За його словами, обстріли були спрямовані на критичну та соціальну інфраструктуру, а також на житлові райони. В результаті атак пошкоджено 12 приватних будинків, автомобіль швидкої допомоги та кілька приватних транспортних засобів.

Серед населених пунктів, які постраждали від обстрілів, були: Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Вірівка, Гончарне, Дар’ївка, Зарічне, Зеленівка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Милове, Микільське, Миколаївка, Молодіжне, Монастирське, Незламне, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Новотягинка, Нововоронцовка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Широка Балка та Херсон.

Обстріли Херсонщини 3 липня 2025 року

Вранці 3 липня російські війська здійснили атаку на Дніпровський район Херсона за допомогою безпілотного літального апарату.

Того ж дня військові РФ завдали удару по Білозерці, внаслідок чого одна жінка отримала поранення.

Приблизно о 8:00 3 липня російські війська скинули вибухівку з безпілотника на подвір’я будинку в селі Незламне.