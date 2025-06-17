Обстріли Дніпропетровщини: пожежі та пошкодження без жертв

Про це у своєму Telegram-каналі Сергія Лисака

У ніч на 17 червня російські військові здійснили обстріли двох районів Дніпропетровщини – Нікопольського та Синельниківського. Ці атаки призвели до виникнення пожежі та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про ситуацію у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що в Нікопольському районі ворог використовував дрони та реактивні системи залпового вогню “ГРАД”. Влучання були зафіксовані в райцентрі, а також у громадах Марганець та Мирівка.

Внаслідок обстрілів постраждали дев’ять приватних будинків, три господарські споруди, а також були пошкоджені скутер, автомобіль, газогони та лінії електропередач. Один гараж було знищено, ще два отримали значні ушкодження. Також виникла пожежа.

У Синельниківському районі ворог застосував керовані авіабомби, влучання зафіксовані в Новопавлівській громаді. Наразі уточнюються наслідки цих ударів.

Сергій Лисак підкреслив, що внаслідок атак серед цивільного населення немає загиблих чи поранених.

Крім того, сили протиповітряної оборони змогли збити шість російських безпілотників, що свідчить про активну оборону регіону.