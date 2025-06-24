Обстріли Нікопольського та Синельниківського районів: поранення та пошкодження інфраструктури

Про це у своєму Telegram-каналі очільника ОВА Сергія Лисака.
24 червня російські військові здійснили обстріли Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровщини. Ці атаки призвели до поранення однієї людини, а також завдали шкоди цивільній інфраструктурі, зокрема, спалахнуло поле з пшеницею.
Про ситуацію повідомив Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що впродовж дня постраждали райцентр Нікополь, а також громади Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська.
74-річна жінка отримала поранення і буде лікуватися амбулаторно. Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень адміністративна будівля, багатоповерховий житловий будинок, чотири приватні оселі, три господарські споруди, автомобіль та газогін.
Вогонь також охопив кафе та поле з пшеницею. Крім того, обстріли вразили Великомихайлівську громаду Синельниківського району, де було пошкоджено лінію електропередач.
“Протягом дня на Нікопольщині від ударів потерпали райцентр, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську громади. 74-річна жінка зазнала поранень, лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, багатоповерхівка, чотири приватні будинки, три господарські споруди, авто, газогін. Зайнялися кафе та поле з пшеницею. Вдарили і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Понівечена лінія електропередач.”
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