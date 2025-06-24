Обстріли Нікопольського та Синельниківського районів: поранення та пошкодження інфраструктури

Про це у своєму Telegram-каналі очільника ОВА Сергія Лисака.

24 червня російські військові здійснили обстріли Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровщини. Ці атаки призвели до поранення однієї людини, а також завдали шкоди цивільній інфраструктурі, зокрема, спалахнуло поле з пшеницею.

Про ситуацію повідомив Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що впродовж дня постраждали райцентр Нікополь, а також громади Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська.

74-річна жінка отримала поранення і буде лікуватися амбулаторно. Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень адміністративна будівля, багатоповерховий житловий будинок, чотири приватні оселі, три господарські споруди, автомобіль та газогін.

Вогонь також охопив кафе та поле з пшеницею. Крім того, обстріли вразили Великомихайлівську громаду Синельниківського району, де було пошкоджено лінію електропередач.