Обстріл Гаврилівки на Дніпропетровщині: наслідки та евакуація

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 10 червня російські війська здійснили обстріл прифронтової Гаврилівки, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки уламки снарядів пошкодили вікна в багатьох будинках. Місцева мешканка Галина, 55 років, зазначила, що це була перша атака армії РФ на цю частину села. Журналісти дізналися, як жителі пережили цей обстріл і чи планують евакуацію.

Одна з російських авіабомб впала на город Валентини, місцевої жительки. Атака сталася близько четвертої ранку, коли жінка збиралася відвезти молоко перекупникам. Її затримка вдома на кілька хвилин виявилася вирішальною для її життя.

“Я народилася в сорочці, тому що на стежці, куди я несу молоко, порозривалося вісім оцих касетних. Почали вогні вибухати, свистіло, я вуха закрила і стою дивлюся.” – Валентина, мешканка Гаврилівки

Валентина розповіла, що снаряди розривалися з різних сторін від її будинку. У її помешканні побиті вікна та стіни, а виходити на город стало небезпечно.

У Дніпрі на Валентину чекає донька, але жінка не планує евакуюватися, оскільки не знає, на кого залишити своїх двох корів та собаку.

“І телятко, і корівка. Куди виїжджати, якщо хазяйство таке? Ото як воно закінчило гепати, корови почали ревти. А собака заховався, взагалі пів дня не виходив.” – Валентина

Сусідка Валентини, Галина, також поділилася своїми враженнями. Вона розповіла, що уламки КАБів пробили вікна її будинку наскрізь і застрягли в стінах. Вибухи налякали тварин, які сховалися у своїх будках.

“Ми ще спали, почули вибухи. Звісно, злякалася. Як почали касетними, почало свистіти, вікна почали випадати. Зразу всиділа на кроваті та додолу впала.” – Галина, мешканка Гаврилівки

Обстріли Гаврилівки тривають вже понад місяць. Галина зазначила, що КАБи впали на цю частину села вперше.

“В основному це вранці так добряче б’ють, що дуже… Та і раніше і стріляли, і бахкали. То більше ввечері було. А колись, так, дужче до центра села чотири впали (КАБи – ред.).” – Галина

Зараз Галина разом із чоловіком та сином збирають валізи і шукають безпечніше житло в інших районах області. За рішенням обласної військової адміністрації в селі триває примусова евакуація родин з дітьми.