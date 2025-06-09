Обстріл критичної інфраструктури на Харківщині: поранено працівника

Як повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Ввечері 8 червня російські війська здійснили обстріл об’єкта критичної інфраструктури на Харківщині. Про це стало відомо 9 червня з повідомлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області.

“Унаслідок підступної атаки поранення зазнав працівник підрядної організації, яка виконує реконструкцію цього об’єкта. Наразі життю постраждалого нічого не загрожує.” – Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області

Відзначається, що цей об’єкт вже не вперше стає мішенню для обстрілів. Ремонт мосту триває в надзвичайно складних умовах: над головами робітників постійно літають розвідувальні дрони, а ворожі влучання у щойно відновлені ділянки змушують їх починати роботу знову.

Незважаючи на небезпеку, працівники продовжують виконувати свої обов’язки, усвідомлюючи, що стабільна робота цієї переправи суттєво покращить логістику для бойових підрозділів Збройних сил України.